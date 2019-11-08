Экс-замглавы администрации Порошенко уходит из МИД

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Пятница, 8 ноября 2019, 13:03

Экс-замглавы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.

Прямая речь: "Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера".

Детали: Елисеев добавил, что надеется со временем вернуться: "Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!".

Напомним:

  • Константин Елисеев с 2010 по 2015 годы занимал должность посла Украины в Европейском Союзе. 
  • С 2015 года по 2019 годы был дипломатическим советником пятого президента Украины.




Украинская правда
Темы: МИД


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