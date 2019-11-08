Экс-замглавы администрации Порошенко уходит из МИД

Экс-замглавы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.

Прямая речь: "Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера".

Детали: Елисеев добавил, что надеется со временем вернуться: "Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!".

Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжн авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 8, 2019

Напомним:

Константин Елисеев с 2010 по 2015 годы занимал должность посла Украины в Европейском Союзе.

С 2015 года по 2019 годы был дипломатическим советником пятого президента Украины.







