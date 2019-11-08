Водитель набедокурил на McDrive в Киеве и утром снова попался пьяным

Столичная полиция за сутки дважды поймала нетрезвого водителя грузовика и составила на него два админпротокола.

Источник: патрульная полиция Киева

Детали: вечером 7 ноября патрульные получили вызов "Нарушение ПДД". На месте происшествия они выяснили, что 31-летний водитель грузовика Renault пытался заехать на парковку McDonald's на улице Вышгородской, совершил ДТП, осложнил дорожное движение и повредил забор.

Во время общения с мужчиной инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили пройти осмотр с помощью драгера, который показал 2.73 промилле. Правоохранители отмечают, что составили админпротокол и предупредили водителя о запрете дальнейшего движения, до момента пока он не протрезвеет.

В то же время утром 8 лситопада к патрульным обратилась гражданка и сообщила, что когда она шла домой ей преградил движение водитель грузовика.

Патрульные разыскали водителя. Оказалось, что это тот самый вечернее нарушитель. На этот раз драгер показал результат - 1,22 промилле в крови.

Поэтому патрульные составили еще один протокол по статье 130 "Управление в состоянии опьянения" и вынесли постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за нарушение ПДД.