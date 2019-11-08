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Украина подписала безвиз с Монголией

Пятница, 8 ноября 2019, 14:16

В посольстве Украины в Варшаве в пятницу торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Соглашение от правительства Украины подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

"Соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней", – сообщил агентству Дещица.

По его словам, Монголия является очередной страной, которая открыта для украинских граждан для безвизовых поездок.

"Мы уже имеем 88 таких стран, а с упрощенным въездом в другие страны - это уже более 140 стран", - уточнил дипломат.

Дещица подчеркнул, что подписанное соглашение важно еще и потому, что до сегодняшнего дня между Украиной и Монголией действовало соглашение 1979 года, подписанное в свое время между СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем подтверждено украинским правительством.

"С тех пор ситуация абсолютно изменилась, изменились также документы, то есть она фактически устарела. Поэтому мы привели в соответствие с этим соглашением перечень документов, необходимых для путешествий граждан Украины и Монголии", – констатировал Дещица.

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Темы: Монголиябезвиз
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