Суд не разрешил вернуть харьковскому проспекта имя Жукова
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Пятница, 8 ноября 2019, 15:32
Второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляцию городского совета Харькова относительно возвращению проспекту Григоренко имени Жукова.
Источник: посты общественного активиста, представителя Харьковского антикоррупционного центра Владимира Рысенко и адвоката Игоря Черняка в Facebook
Прямая речь Рысенко: "Мы выиграли апелляцию по Жукову. Решение вступило в законную силу. Проспекта Жукова в Харькове не будет".
Детали: Черняк уточнил, что суд таким образом "исправил процессуальные нарушения суда первой инстанции". Он поблагодарил судей и тех, кто поддерживал их в борьбе за переименование проспекта Жукова.
Предыстория:
- Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
- 8 мая 2019 года на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
- 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
- 20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
- 21 июня мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
- 5 сентября Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова незаконным.
- Городская власть оспаривала это решение.
Ирина Балачук, УП
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