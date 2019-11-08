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Суд не разрешил вернуть харьковскому проспекта имя Жукова

Пятница, 8 ноября 2019, 14:32

Второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляцию городского совета Харькова относительно возвращению проспекту Григоренко имени Жукова.

Источник: посты общественного активиста, представителя Харьковского антикоррупционного центра Владимира Рысенко и адвоката Игоря Черняка в Facebook

Прямая речь Рысенко: "Мы выиграли апелляцию по Жукову. Решение вступило в законную силу. Проспекта Жукова в Харькове не будет".

Детали: Черняк уточнил, что суд таким образом "исправил процессуальные нарушения суда первой инстанции". Он поблагодарил судей и тех, кто поддерживал их в борьбе за переименование проспекта Жукова.

Предыстория:

  • Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
  • 8 мая 2019 года на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
  • 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
  • 20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
  • 21 июня мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
  • 5 сентября Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова незаконным.
  • Городская власть оспаривала это решение.

Ирина Балачук, УП
Темы: судХарьковдекоммунизация
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