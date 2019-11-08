Суд не разрешил вернуть харьковскому проспекта имя Жукова

Второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляцию городского совета Харькова относительно возвращению проспекту Григоренко имени Жукова.

Источник: посты общественного активиста, представителя Харьковского антикоррупционного центра Владимира Рысенко и адвоката Игоря Черняка в Facebook

Прямая речь Рысенко: "Мы выиграли апелляцию по Жукову. Решение вступило в законную силу. Проспекта Жукова в Харькове не будет".

Детали: Черняк уточнил, что суд таким образом "исправил процессуальные нарушения суда первой инстанции". Он поблагодарил судей и тех, кто поддерживал их в борьбе за переименование проспекта Жукова.

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