Супрун проиграла суд относительно фейков Дубинского

Суд отказал экс-руководителя Министерства здравоохранения Ульяне Супрун в удовлетворении иска к народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Источник: Facebook-страница Супрун

Прямая речь: "Уже сейчас понятно, что судья просто побоялась удовлетворить наш иск, несмотря на то, что нынешний народный депутат позволял себе распространять ложь. Показательно на самом деле то, что пока Дубинский не получил мандат, судья удовлетворяла ходатайства, принимала доказательства и демонстрировала желание разбираться в деле. Но как только Дубинский стал народным депутатом, судья потеряла интерес к делу. Судебная система, в которой статус или должность человека, а не закон, является фактором, влияющим на решение суда, является больной и нуждается в коренных изменениях".

Детали: В удовлетворении иска отказала судья Соломенского районного суда Киева Козленко. Супрун планирует на следующей неделе ознакомиться с обоснованием такого решения и подавать апелляцию

Она отмечает, что адвокаты Дубинского в ходе судебного разбирательства несколько раз меняли свою позицию относительно того, кем все-таки является их подзащитный - журналистом, который имеет право критиковать чиновников, гражданином, который имеет право на собственное мнение, или народным депутатом.

Решение Соломенского суда относительно своего иска Супрун считает плохим сигналом, ведь это означает, что "люди вроде Дубинского могут совершенно безнаказанно дальше генерировать фейки и атаковать тех, кто делает изменения в пользу общества и государства".

Свой пост в соцсети Супрун проиллюстрировала картинкой "самых бесполезных вещей на свете", на которой есть и фотография Соломенского райсуда Киева.

Что предшествовало: 17 октября Супрун написала пост, в котором анонсировала новости относительно судебного процесса в отношении фейков Дубинского, а между тем рассказала о "приближенной теме - геморрое".

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