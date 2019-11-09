Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" выступили с последним словом

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Суббота, 9 ноября 2019, 00:59

В Южном окружном военном суде Ростов-на-Дону 8 ноября завершилось заседание по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир", фигуранты которого выступили с последним словом.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Сообщается, что следующее заседание, на котором должны вынести приговор, запланировано на 12 ноября.

Российские прокуроры запросили у суда для Муслиму Алиеву – 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову – 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку – 15 лет, Вадиму Сируку – 15 лет, Арсену Джеппарову – 13,6 лет, Рефату Алимову – 14,6 лет тюрьмы.

Напомним: 

  • Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".
  • Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.
  • Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Украинская правда
Темы: Росcия Крым оккупация


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