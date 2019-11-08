Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" выступили с последним словом

В Южном окружном военном суде Ростов-на-Дону завершилось заседание по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир", фигуранты которого выступили с последним словом.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Сообщается, что следующее заседание, на котором должны вынести приговор, запланировано на 12 ноября.

Российские прокуроры запросили у суда для Муслиму Алиеву – 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову – 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку – 15 лет, Вадиму Сируку – 15 лет, Арсену Джеппарову – 13,6 лет, Рефату Алимову – 14,6 лет тюрьмы.

Напомним: