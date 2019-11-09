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Глава МИД отреагировал на решение суда ООН

Суббота, 9 ноября 2019, 00:38
Глава МИД отреагировал на решение суда ООН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что решение Международного суда ООН о признании своей юрисдикции в деле Украина против РФ является победой верховенства права и прав человека.

Источник: Twitter министра

Прямая речь: "Дело Украина против РФ может двигаться вперед! Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного Суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде!"

Напомним:

  • Украина доказала приемлемость дела о нарушении прав крымских татар и украинцев Россией
  • Международный суд ООН отклонил аргументы РФ в отношении жалобы Украины о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ).
  • Суд ООН поддержал Украину в деле против РФ о приемлемости жалобы по терроризму на Донбассе
  • Международный суд ООН признал приемлемой жалобу в деле Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Украинская правда
Темы: МИДООНРосcияоккупацияДонбасс
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