Глава МИД отреагировал на решение суда ООН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что решение Международного суда ООН о признании своей юрисдикции в деле Украина против РФ является победой верховенства права и прав человека.

Источник: Twitter министра

Прямая речь: "Дело Украина против РФ может двигаться вперед! Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного Суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде!"

Напомним: