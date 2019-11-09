Глава МИД отреагировал на решение суда ООН
144 просмотра
Суббота, 9 ноября 2019, 01:38
Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что решение Международного суда ООН о признании своей юрисдикции в деле Украина против РФ является победой верховенства права и прав человека.
Источник: Twitter министра
Прямая речь: "Дело Украина против РФ может двигаться вперед! Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного Суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде!"
Напомним:
- Украина доказала приемлемость дела о нарушении прав крымских татар и украинцев Россией
- Международный суд ООН отклонил аргументы РФ в отношении жалобы Украины о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ).
- Суд ООН поддержал Украину в деле против РФ о приемлемости жалобы по терроризму на Донбассе
- Международный суд ООН признал приемлемой жалобу в деле Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Украинская правда
powered by lun.ua