Турция готовится высылать террористов на родину
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Суббота, 9 ноября 2019, 04:27
Турция готовится приступить к отправке на родину боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Источник: немецкая газета BILD
Детали: В турецких тюрьмах содержатся 1200 сторонников террористической группировки "Исламское государство". Только в ходе военной операции Турции в Сирии было задержано 287 боевиков.
Прямая речь: Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу отметил: "Мы же сказали, что отправим их к вам назад. Мы приступим к этому в понедельник".
Больше деталей: Только в тюрьмах, находящихся под контролем курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) сегодня содержатся десятки тысяч джихадистов вместе с их женами и детьми, в том числе лица, имеющие гражданство стран ЕС.
Напомним:
- Турция захватила сестру погибшего лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади в северном сирийском городе Азаз.
Украинская правда
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