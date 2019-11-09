Турция готовится высылать террористов на родину

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Суббота, 9 ноября 2019, 04:27

Турция готовится приступить к отправке на родину боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Источник: немецкая газета BILD

Детали: В турецких тюрьмах содержатся 1200 сторонников террористической группировки "Исламское государство". Только в ходе военной операции Турции в Сирии было задержано 287 боевиков.

Прямая речь: Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу отметил: "Мы же сказали, что отправим их к вам назад. Мы приступим к этому в понедельник".

Больше деталей: Только в тюрьмах, находящихся под контролем курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) сегодня содержатся десятки тысяч джихадистов вместе с их женами и детьми, в том числе лица, имеющие гражданство стран ЕС.

Напомним:

  • Турция захватила сестру погибшего лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади в северном сирийском городе Азаз.

Украинская правда
Темы: Турция Сирия терроризм


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