Главные новости пятницы и ночи: разведение в Петровском, победы в Гааге

Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября, суд ООН поддержал Украину в деле против РФ о финансировании Россией терроризма — новости, которые были актуальны 8 ноября.

О разведении

Сегодня утром в штабе ООС сообщили, что зеркальное разведение сил и средств в Петровском должно начаться с 12.00, если его не сорвут боевики.

Позже спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик заявил, что разведение начнется 9 ноября.

В ООС заявили, что боевики сорвали разведение в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

О суде ООН

Международный суд ООН признал приемлемой жалобу в деле Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Также Международный суд ООН отклонил аргументы РФ в отношении жалобы Украины о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ).

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти четыре тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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