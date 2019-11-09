ООС: 11 нарушений режима прекращения огня

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Суббота, 9 ноября 2019, 07:11

8 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы. 8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

Дословно: "За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин ".

Детали: С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс


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