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Движение скоростного трамвая в Киеве снова приостановят

Суббота, 9 ноября 2019, 08:02

9 и 10 ноября движение скоростного трамвая №1 в Киеве будет приостановлено.

Источник: пресс-центр КП "Киевпастранс".

Детали: В связи с заменой трамвайных путей от остановки "Ул. Генерала Потапова" до ул. Зодчих 9 и 10 ноября движение трамвайного маршрута №1 будет приостановлено, движение трамвайного маршрута №3 останется без изменений.

По данным Киевпастранса, количество автобусов на маршруте № 2Т будет увеличено, запланированный интервал движения 7 мин., при условии отсутствия пробок или  ДТП.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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