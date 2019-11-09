Движение скоростного трамвая в Киеве снова приостановят

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Суббота, 9 ноября 2019, 09:02

9 и 10 ноября движение скоростного трамвая №1 в Киеве будет приостановлено.

Источник: пресс-центр КП "Киевпастранс".

Детали: В связи с заменой трамвайных путей от остановки "Ул. Генерала Потапова" до ул. Зодчих 9 и 10 ноября движение трамвайного маршрута №1 будет приостановлено, движение трамвайного маршрута №3 останется без изменений.

По данным Киевпастранса, количество автобусов на маршруте № 2Т будет увеличено, запланированный интервал движения 7 мин., при условии отсутствия пробок или  ДТП.

Украинская правда
Темы: Киев транспорт


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