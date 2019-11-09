Взрывная находка: у Шулявского моста нашли 100 артснарядов, мины и гранату

Возле Шулявского путепровода пиротехники ГосЧС обнаружили и изъяли более 100 артиллерийских снарядов, минометные мины и ручную гранату.

Источник: пресс-центр ГСЧС Украины

Детали: Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены во время замены инженерных сетей 8 ноября.

Дословно: "В 3:20 9 ноября работы по изъятию боеприпасов завершены, в целом изъят 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 ​​- калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручная граната", сообщили в ГСЧС.

Для проведения работ по выявлению и изъятию боеприпасов привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники ГосЧС.

фото - ГСЧС Украины

Напомним,