Взрывная находка: у Шулявского моста нашли 100 артснарядов, мины и гранату
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Суббота, 9 ноября 2019, 09:21
Возле Шулявского путепровода пиротехники ГосЧС обнаружили и изъяли более 100 артиллерийских снарядов, минометные мины и ручную гранату.
Источник: пресс-центр ГСЧС Украины
Детали: Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены во время замены инженерных сетей 8 ноября.
Дословно: "В 3:20 9 ноября работы по изъятию боеприпасов завершены, в целом изъят 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 - калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручная граната", сообщили в ГСЧС.
Для проведения работ по выявлению и изъятию боеприпасов привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники ГосЧС.
Напомним,
- Накануне в КГГА сообщили, что склад боеприпасов был обнаружен в 30 метрах от Шулявского путепровода.
- Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
- Работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения планируется завершить до конца 2019 года - начала 2020 года.
Украинская правда
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