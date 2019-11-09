Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы в США: В президенты США идет миллиардер Блумберг

Суббота, 9 ноября 2019, 09:08

77-летний миллиардер, экс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен принять участие в выборах президента США 2020 года.

Источник: AP

Детали: Один из самых богатых людей в мире, Блумберг намерен принять участие в праймериз в штате Алабама, где первичное голосование состоится раньше остальных штатов - 3 марта. 

При этом, как отмечает АР, участие Блумберга в праймериз не гарантирует, что он начнет президентскую кампанию. 

"Нам нужно ... обеспечить поражение Трампа, но Майкл обеспокоен тем, что нынешние кандидаты (от Демократической партии - ред.) не в состоянии сделать это", -  пояснил намерения Блумберга его помощник Говард Вольфсон. 

Основным конкурентом действующего президента Дональда Трампа на выборах-2020 от демократов считается Джо Байден.

В начале года Блумберг заявлял после проведенных соцопросов, что не будет принимать участия в праймериз Демократической партии, а его советники заявляли, что составить конкуренцию Байдену  Блумберг не сможет. 

Публикация в прошлом месяце данных Байдена по сбору средств на кампанию ослабила его поддержку в партии, а опросы в штатах Айова и Нью-Гемпшир показали, что поддержка Байдена в регионах, которые обычно наиболее важны в праймериз, довольно низкая.

Украинская правда
Темы: виборыСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
виборы
Сопротивление рассказало, как захватчики готовятся к псевдовыборам на оккупированных территориях
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: