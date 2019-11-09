Выборы в США: В президенты США идет миллиардер Блумберг

77-летний миллиардер, экс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен принять участие в выборах президента США 2020 года.

Источник: AP

Детали: Один из самых богатых людей в мире, Блумберг намерен принять участие в праймериз в штате Алабама, где первичное голосование состоится раньше остальных штатов - 3 марта.

При этом, как отмечает АР, участие Блумберга в праймериз не гарантирует, что он начнет президентскую кампанию.

"Нам нужно ... обеспечить поражение Трампа, но Майкл обеспокоен тем, что нынешние кандидаты (от Демократической партии - ред.) не в состоянии сделать это", - пояснил намерения Блумберга его помощник Говард Вольфсон.

Основным конкурентом действующего президента Дональда Трампа на выборах-2020 от демократов считается Джо Байден.

В начале года Блумберг заявлял после проведенных соцопросов, что не будет принимать участия в праймериз Демократической партии, а его советники заявляли, что составить конкуренцию Байдену Блумберг не сможет.

Публикация в прошлом месяце данных Байдена по сбору средств на кампанию ослабила его поддержку в партии, а опросы в штатах Айова и Нью-Гемпшир показали, что поддержка Байдена в регионах, которые обычно наиболее важны в праймериз, довольно низкая.