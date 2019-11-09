Кличко об обвинении в госизмене: Не секрет, что я мешаю

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что причиной обвинений в его адрес в государственной измене является политическая борьба.

Источник: комментарий Кличко журналистам в ходе Международного экономического форума 9 ноября, сообщает "Укринформ"

Прямая речь Кличко: "Не секрет, что Кличко мешает, не секрет, что против меня идет политическая борьба, не секрет что меня обвиняют и говорят, что Кличко городом не управляет, разворовывание бюджета идет, много разных спекуляций".

"Сейчас какой-то человек обратился в суд, вынудил суд открыть дело о госизмене. Я могу сказать - пожалуйста, я абсолютно открыт, проверяйте, если у кого-то есть подозрения".

Детали: Кличко добавил, что знает о том, что "ведется грязная кампания и она связана только с борьбой за власть".

"Не секрет, что сегодня канал "1+1" стал политическим инструментом в руках и кто за этим стоится по этому каналу, и кто хочет стать мэром - также генеральный продюсер канала "1+1". Нечестная борьба, но я ничего не боюсь, мне прятать нечего", - заявил городской голова.

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