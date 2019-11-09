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Кличко об обвинении в госизмене: Не секрет, что я мешаю

Суббота, 9 ноября 2019, 10:41

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что причиной обвинений в его адрес в государственной измене является политическая борьба.

Источник: комментарий Кличко журналистам в ходе Международного экономического форума 9 ноября, сообщает "Укринформ"

Прямая речь Кличко: "Не секрет, что Кличко мешает, не секрет, что против меня идет политическая борьба, не секрет что меня обвиняют и говорят, что Кличко городом не управляет, разворовывание бюджета идет, много разных спекуляций".

"Сейчас какой-то человек обратился в суд, вынудил суд открыть дело о госизмене. Я могу сказать - пожалуйста, я абсолютно открыт, проверяйте, если у кого-то есть подозрения".

Детали: Кличко добавил, что знает о том, что "ведется грязная кампания и она связана только с борьбой за власть".

"Не секрет, что сегодня канал "1+1" стал политическим инструментом в руках и кто за этим стоится по этому каналу, и кто хочет стать мэром - также генеральный продюсер канала "1+1". Нечестная борьба, но я ничего не боюсь, мне прятать нечего", - заявил городской голова.

Знать больше:  Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Предыстория:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.
  • 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
  • Виталий Кличко обратился в Национальный антикоррупционного бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.
  • В августе Национальное антикоррупционное бюро начало расследование на счет возможного подкупа главы офиса президента Андрея Богдана в интересах мэра Киева Виталия Кличко.
  • НАБУ во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября открыло уголовное производство о возможной государственной измене и хищении государственных средств мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями при застройке Киева.
  • В Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на НАБУ о бездеятельности относительно начала расследование возможных правонарушений Кличко и двух его заместителей по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений.
  • Суду предоставили результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.
  • 18 октября суд рассмотрел жалобу и обязал НАБУ открыть дело по этим фактам.
  • Кличко заявил, что дело против него о госизмене не имеет перспектив.

Темы: Виталий КличкоНАБУКиев
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