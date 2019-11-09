Из-за тумана в Одесской области столкнулись два лодки: есть погибший

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Суббота, 9 ноября 2019, 13:52

В Одесской области в результате столкновения двух рыболовецких судов в реке Глубокий Турунчук один человек погиб, еще один был травмирован.

Источник: Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области

Детали: Предварительно правоохранителями установлено, что плавсредства столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствия осветительных огней на одном из судов.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). 

Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

 

Украинская правда


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