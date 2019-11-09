Из-за тумана в Одесской области столкнулись два лодки: есть погибший

В Одесской области в результате столкновения двух рыболовецких судов в реке Глубокий Турунчук один человек погиб, еще один был травмирован.

Источник: Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области

Детали: Предварительно правоохранителями установлено, что плавсредства столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствия осветительных огней на одном из судов.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.