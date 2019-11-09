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МИД РФ прокомментировал решение Cуда ООН в пользу Украины

Суббота, 9 ноября 2019, 17:02

Россия надеется, что при рассмотрении дела "Украина против России" по сути Международный Cуд ООН "оставит без удовлетворения все украинские претензии".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", - сказано в заявлении.

Решение суда ООН о наличии у него юрисдикции "не решает исход дела, в том числе и с учетом того, что к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора", говорят в Москве.

Накануне суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию по делу Украины против Российской Федерации, несмотря на возражения последней.

Доказательства финансирования Россией терроризма в Украине и осуществления расовой дискриминации в Крыму теперь будут предметом рассмотрения на слушаниях по существу.

Подробнее о принятом в Гааге решение читайте в статье "Победа полная, но не последняя: что означает решение Суда ООН по Крыму и Донбассу".

Темы: РосcияООН
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