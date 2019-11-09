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ООС: На Донбассе ранен украинский военный

Суббота, 9 ноября 2019, 18:40

С начала суток субботы вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военный.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 обстрела: около Майорска и Крымского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов: три раза неподалеку Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Невельского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Березового - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Талаковки - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Песков - из минометов калибра 82 мм.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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