Болтон знает неизвестные детали дела Трампа и Украины - письмо юриста

Юрист бывшего советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона в пятницу направил письмо депутатам, в котором заявил, что Болтон знает о "многих встречах и разговорах", касающихся действий Дональда Трампа в отношении Украины, о которых участники расследования до сих пор не знают.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Демократы добиваются показаний Болтона, но его адвокат Чарльз Купер заявил в письме, что Болтон не появится, пока суд не примет решение о том, почему ему следует свидетельствовать несмотря на возражения Белого дома.

Болтон отказался прийти на слушания в Конгресс, его показания были запланированы на 7 ноября.

Фиона Хилл, бывший главный советник Трампа по России, на прошлой неделе сообщила законодателям, что она видел "правонарушение" в американской внешней политике и Болтон побудил ее сообщить о своих опасениях юристу Совета национальной безопасности.

Хилл свидетельствовала, что Болтон называл личного адвоката Трампа Руди Джулиани "ручной гранатой", которая "собиралась всех взорвать". Трамп приказывал должностным лицам именно с Джулиани скоординировать его намерения в отношении Украины.

Трамп уволил Болтона с должности своего советника по национальной безопасности в сентябре, после того как дал понять, что он "категорически не согласен" с многими предложениями Болтона. Болтон, однако, настаивал на том, что он сам подал в отставку.

На следующей неделе должны начаться первые открытые слушания по делу импичмента Трампа.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент и экс-посол США в Украине Мари Йованович появятся в Конгрессе 13 и 15 ноября.

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