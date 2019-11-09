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Меру пресечения Мазуру в Польше будут выбирать в воскресенье

Суббота, 9 ноября 2019, 21:54

Избрание меры пресечения задержанному в Польше ветерану войны на Донбассе Игорю Мазуру будет рассматривать в воскресенье прокуратура города Хелм.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова, посол Украины в Польше Андрей Дещица в Facebook

Прямая речь Денисовой: "Завтра, 10 ноября, в 11.00 прокуратура в польском городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру".

В то же время Дещица сообщил, что в судебном заседании по избранию меры пресечения Мазуру примет участие Генконсул Украины в Люблине.

Прямая речь Дещицы: "Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи".

Предыстория:

  • В субботу в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
  • Позже с ним встретился украинский консул. 
  • МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.
  • В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.
  • Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска уверяет, что задержание Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и она гарантирует невиновность задержанного.

Украинская правда

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Темы: ПольшанационалистыИнтерполРосcия
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