Меру пресечения Мазуру в Польше будут выбирать в воскресенье
Суббота, 9 ноября 2019, 21:54
Избрание меры пресечения задержанному в Польше ветерану войны на Донбассе Игорю Мазуру будет рассматривать в воскресенье прокуратура города Хелм.
Источник: омбудсмен Людмила Денисова, посол Украины в Польше Андрей Дещица в Facebook
Прямая речь Денисовой: "Завтра, 10 ноября, в 11.00 прокуратура в польском городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру".
В то же время Дещица сообщил, что в судебном заседании по избранию меры пресечения Мазуру примет участие Генконсул Украины в Люблине.
Прямая речь Дещицы: "Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи".
Предыстория:
- В субботу в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
- Позже с ним встретился украинский консул.
- МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.
- В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.
- Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска уверяет, что задержание Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и она гарантирует невиновность задержанного.
Украинская правда