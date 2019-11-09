В Харькове полицейский избил и ограбил мужчину

В Харькове полицейского задержали за избиение и ограбление мужчины.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "Сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и открыто завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. 37-летний пострадавший с травмами доставлен в больницу".

Детали: Происшествие случилось 9 ноября в 3:14 по улице Академика Барабашова. Пострадавший сразу обратился в полицию.

По предоставленным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападавших неподалеку от места преступления. Мужчины, увидев полицейских, выбросили на землю две цепочки.

Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы уголовного производства направлены в территориальное управление ГБР.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия начальником ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование.