Жители ОРДЛО хотят местных выборов без украинских партий

Жители ОРДЛО против участия украинских политический партий в местных выборах.

Источник: совместное исследование Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенное с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Детали: Не желают допускать к участию в местных выборах украинские политические партии 73,4% жителей: 33,6% ответили на вопрос "скорее нет", а 39,8% - "однозначно, нет".

Более демократически настроены только 22,7% респондентов: однозначно хотят видеть в избирательных бюллетенях названия украинских политсил всего 8,5% опрошенных; "Скорее да" ответили еще 14,2%.

При этом жители ОРДЛО допускают, что на местных выборах кандидатами в органы власти могут быть граждане других стран.

На вопрос "Согласны ли вы с тем, что на местных выборах кандидатами должны быть только граждане Украины?", "Однозначно да" ответили только 11,6% респондентов. Еще 15,4% затруднились, но все же выбрали графу "скорее да".

В то же время однозначно не согласны ограничивать избирательный спектр кандидатов только владельцами паспортов с трезубцем 25,5% участников опроса; еще 45,4% ответили "скорее нет". Таким образом, 70,9% жителей ОРДЛО против того, чтобы на местных выборах кандидатами были только граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.

"Учитывая результаты опроса относительно внешнеполитических преференций жителей ОРДЛО, нетрудно догадаться, обладателей паспортов каких именно государств они готовы видеть в своих органах власти ...", - отмечают авторы исследования.

Жители оккупированных территорий Донбасса в большинстве против привлечения Центральной избирательной комиссии Украины к местным выборам.

Согласно опросу, Центральная избирательная комиссия занимает второе место в антирейтинге доверия на территории так называемых "ДНР/ЛНР" после украинских политических партий.

Так, только 38,4% жителей ОРДЛО согласны с участием ЦИК Украины в выборах в Донбассе - "однозначно да" сказали 11,1% опрошенных, "скорее да" - 27,3%.

При этом 57,8% респондентов - против ее присутствия на местных выборах: "однозначно нет" ответили 32,6% опрошенных, "скорее нет" - 25,2%.

Исследование проводилось Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели. Украина" с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с ​​7 по 31 октября 2019 года. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 – в неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей.

Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.