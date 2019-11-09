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Лидером доверия жителей ОРДЛО является Путин – опрос

Суббота, 9 ноября 2019, 23:10
Лидером доверия жителей ОРДЛО является Путин – опрос

Наибольшим доверием у жителей ОРДЛО пользуется президент РФ Владимир Путин.

Источник: совместное исследование Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенное с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Детали: Социологи предложили респондентам ОРДЛО самостоятельно вписать имя того, кто лично для него является лидером доверия.

11,2% опрошенных назвали Владимира Путина. На втором месте (9,1%) - российский пропагандист Владимир Соловьев.

6,7% назвали российскую журналистку-пропагандистску Ольгу Скабееву, 4,1% - убитого экс-лидера донецких боевиков Александра Захарченко, 2,9% - нынешнего главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина.

 

2,5% доверяют министру иностранных дел России Сергею Лаврову, 2,4% - украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский по этому рейтингу еле попал в двадцатку, разделив 18-19 места с показателем 1,3%.

Исследование проводилось Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели. Украина" с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с ​​7 по 31 октября 2019 года. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 – в неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей.

Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Украинская правда

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