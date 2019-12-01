Канадские студенты хотят уволить преподавателя, отрицающего Голодомор

Студенты Альбертского университета Канады требуют уволить преподавателя, который назвал Голодомор "ложью" и "мифом".

Источник: The Globe and Mail

Детали: Скандал начался с поста преподавателя Дугала Макдональда в Facebook. В нем он назвал Голодомор "ложью, увековеченной фальшивыми фотографиями и новостями, которые распространяли бывшие нацистские коллаборанты".

Украинский студенческое общество университета считает его сообщение разжиганием вражды и уже заявило, что он не должен преподавать в университете.

Сам же Макдональд говорит, что много лет исследовал Голодомор и имеет право на свободу слова. Также он считает, что действующее правительство Канады занимается пропагандой "мифа" о Голодоморе, поскольку это ему выгодно.

Университет уже заявил, что позиция преподавателя не является позицией учебного заведения.

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Напомним: