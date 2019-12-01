Канадские студенты хотят уволить преподавателя, отрицающего Голодомор

683 просмотра
Воскресенье, 1 декабря 2019, 05:37

Студенты Альбертского университета Канады требуют уволить преподавателя, который назвал Голодомор "ложью" и "мифом".

Источник: The Globe and Mail

Детали: Скандал начался с поста преподавателя Дугала Макдональда в Facebook. В нем он назвал Голодомор "ложью, увековеченной фальшивыми фотографиями и новостями, которые распространяли бывшие нацистские коллаборанты".

Украинский студенческое общество университета считает его сообщение разжиганием вражды и уже заявило, что он не должен преподавать в университете.

Сам же Макдональд говорит, что много лет исследовал Голодомор и имеет право на свободу слова. Также он считает, что действующее правительство Канады занимается пропагандой "мифа" о Голодоморе, поскольку это ему выгодно.

Университет уже заявил, что позиция преподавателя не является позицией учебного заведения.

Знать больше: Подкаст. Вы не помните Голодомора? Это то, чего хочет Россия

Напомним:

  • В четвертую субботу ноября в Украине традиционно отмечают День памяти жертв голодоморов.
  • Вследствие умышленного образования советской властью условий, несовместимых с жизнью, за несколько месяцев в 1932-1933 годах в Украине погибли миллионы людей.

Украинская правда
Темы: Канада голодомор


powered by lun.ua
Материалы по теме
В ГПУ отмолчались, будут ли просить Канаду продлить санкции Портнову 26 ноября 2019, 09:47
Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не объяснит, почему их надо продолжить – СМИ 25 ноября 2019, 16:54
Трюдо: Голодомор был геноцидом, призванным сломить волю украинцев 23 ноября 2019, 16:47
Все новости
Главные новости
В Госдуме РФ пугают Украину "выходом из состава ряда областей"
Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП под Черновцами
Сборная Украины узнала соперников в финальной части ЧЕ-2020
Зеленский хочет встретиться со студентами, которых избил "Беркут" в 2013 году
Все новости
мнение

8 причин, почему стоит гулять утром

улыбнитесь!

9 невероятных фото котов, которые рассказывают смешные истории

Лайфхаки

Как пройти детокс от гаджетов за 7 дней

Поиск по сайту
Архив
Весь архів