Боевики вели обстрелы из запрещенного "Минском" оружия – ООС

30 ноября российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Источник: отчет ООС

Детали: Боевики обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Противник открывал огонь вблизи Новолуганского, Водяного, Красногоровки и Старогнатовка.

Дословно: "Вчера, 30 ноября, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было."

Напомним: