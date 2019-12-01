Боевики вели обстрелы из запрещенного "Минском" оружия – ООС

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Воскресенье, 1 декабря 2019, 07:20

30 ноября российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Источник: отчет ООС

Детали: Боевики обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Противник открывал огонь вблизи Новолуганского, Водяного, Красногоровки и Старогнатовка.

Дословно: "Вчера, 30 ноября, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было."

Напомним:

  • 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб один военный.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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