Спасатели предупреждают о снеге: может нарушиться движение транспорта

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Воскресенье, 1 декабря 2019, 08:30

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о снеге и мокром снеге в Украине.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, днем ​​2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см.

В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица".

Детали: В госслужбе предупредили, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Что было раньше: В "Киевавтодоре" отчитались о готовности к зимнему содержанию улиц и дорог столицы и сообщили, что преодолеют последствия возможных снегопадов.

Украинская правда
Темы: погода ГСЧС


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