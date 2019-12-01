Спасатели предупреждают о снеге: может нарушиться движение транспорта
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о снеге и мокром снеге в Украине.
Источник: сайт ГСЧС
Дословно: "По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см.
В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см.
На дорогах страны, кроме юга, гололедица".
Детали: В госслужбе предупредили, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Что было раньше: В "Киевавтодоре" отчитались о готовности к зимнему содержанию улиц и дорог столицы и сообщили, что преодолеют последствия возможных снегопадов.
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