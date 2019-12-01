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Спасатели предупреждают о снеге: может нарушиться движение транспорта

Воскресенье, 1 декабря 2019, 07:30
Спасатели предупреждают о снеге: может нарушиться движение транспорта

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о снеге и мокром снеге в Украине.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, днем ​​2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см.

В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица".

 

Детали: В госслужбе предупредили, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

 

Что было раньше: В "Киевавтодоре" отчитались о готовности к зимнему содержанию улиц и дорог столицы и сообщили, что преодолеют последствия возможных снегопадов.

1 декабря в Украине ожидается холодная погода, а в начале новой недели прогнозируют снег, местами сильный.

Украинская правда

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Темы: погодаГСЧС
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