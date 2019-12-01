Дело "бриллиантовых прокуроров" вновь передали в Голосеевский суд

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Воскресенье, 1 декабря 2019, 09:45

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда передала дело "бриллиантовых прокуроров" в Голосеевский суд.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 22 ноября

Детали: Решение принято по ходатайству защитника одного из обвиняемых. В доводах говорится, что делом занимались следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры, а не НАБУ.

Прокурор Янис Симонов, представляющий обвинение в суде и ранее хлопотал передать дело в Высший антикоррупционный суд, против ходатайства адвоката возражал.

Апелляционная палата считает, что дело действительно не подсудно антикоррупционному суду. Решая, куда направить дело, суд анализировал содержание обвинительного акта. А именно, что первая часть неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов передавалась в г. Киеве в районе Одесской площади, возле ТЦ "Магелан", а остальные 100 тыс. долларов ул. Физкультуры, 28 в Голосеевском районе Киева. Место совершения преступления является решающим для определения подсудности за Голосеевским судом.

Издание отмечает, что после возвращения в Голосеевский суд дело должны слушать сначала другим составом суда.

Что было раньше: Дело рассматривалось в Голосеевском суде с марта 2016 года. Процесс остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить. Еще вообще не исследовались материалы негласных следственных розыскных действий.

В ноябре 2019 года, по ходатайству прокуроров ГПУ, дело передали в новосозданный Высший антикоррупционный суд.

Предыстория:

  • Дело "бриллиантовых прокуроров" касается первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которых задержали в июле 2015 года по подозрению в получении 3 млн гривен взятки.
  • В результате обыска у них дома и на работе были изъяты деньги на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также драгоценности и оружие.
  • В феврале 2017 года бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак заявлял, что в СБУ зачистили всех, кто занимался "бриллиантовыми прокурорами".
  • 5 марта 2019 года в Киеве был убит владелец ювелирного завода Сергей Киселев, который узнал свои бриллианты, изъятые при обысках у Корнийца.
  • 23 октября 2015 года по заявлению Киселева открыли производство по вероятному присвоению бриллиантов прокурором.

Темы: суд коррупция прокуратура


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