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В России пассажирский автобус упал в реку, 19 погибших

Воскресенье, 1 декабря 2019, 12:28

В Забайкальском крае (РФ) в воскресенье пассажирский автобус упал в реку Куенга. По последним данным, в результате 19 человек погибли, 14 госпитализированы.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России

Детали: В ведомстве рассказали, что, по уточненным данным, погибли 19 человек, из них два ребенка. Госпитализировали 14 человек, трое в тяжелом состоянии.

Всего в автобусе находилось 43 пассажира и водитель.

Аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены.

Возбуждено уголовное дело.

Темы: Росcия
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