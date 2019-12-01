В России пассажирский автобус упал в реку, 19 погибших
Воскресенье, 1 декабря 2019, 12:28
В Забайкальском крае (РФ) в воскресенье пассажирский автобус упал в реку Куенга. По последним данным, в результате 19 человек погибли, 14 госпитализированы.
Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России
Детали: В ведомстве рассказали, что, по уточненным данным, погибли 19 человек, из них два ребенка. Госпитализировали 14 человек, трое в тяжелом состоянии.
Всего в автобусе находилось 43 пассажира и водитель.
Аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены.
Возбуждено уголовное дело.