В России пассажирский автобус упал в реку, 15 погибших

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Воскресенье, 1 декабря 2019, 11:01

В Забайкальском крае (РФ) в воскресенье пассажирский автобус упал в реку Куенга. По последним данным, в результате 15 человек погибли, пострадали 18.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России

Детали: По данным МЧС РФ, в результате аварии 15 человек погибли, 18 пострадали, из них шесть доставлены в ЦРБ.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что автобус рухнул в реку Куенга с высоты шесть метров.

В ГИБДД уточнили, что автобус "Киа Гранд Берт" следовал по маршруту Сретенск - Чита. В нем находились 43 человека. Из-за разрыва переднего колеса автобус съехал с проезжей части и опрокинулся в реку Куенга.

Темы: Росcия


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