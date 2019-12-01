В Забайкальском крае (РФ) в воскресенье пассажирский автобус упал в реку Куенга. По последним данным, в результате 19 человек погибли, 14 госпитализированы.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России

Детали: В ведомстве рассказали, что, по уточненным данным, погибли 19 человек, из них два ребенка. Госпитализировали 14 человек, трое в тяжелом состоянии.

Всего в автобусе находилось 43 пассажира и водитель.

Аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены.

Возбуждено уголовное дело.