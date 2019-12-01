В Забайкальском крае (РФ) в воскресенье пассажирский автобус упал в реку Куенга. По последним данным, в результате 15 человек погибли, пострадали 18.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России

Детали: По данным МЧС РФ, в результате аварии 15 человек погибли, 18 пострадали, из них шесть доставлены в ЦРБ.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что автобус рухнул в реку Куенга с высоты шесть метров.

В ГИБДД уточнили, что автобус "Киа Гранд Берт" следовал по маршруту Сретенск - Чита. В нем находились 43 человека. Из-за разрыва переднего колеса автобус съехал с проезжей части и опрокинулся в реку Куенга.