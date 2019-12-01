За месяц оккупанты потеряли более 100 человек - штаб ООС

314 просмотров
Воскресенье, 1 декабря 2019, 11:43

По информации разведки, в ноябре потери вооруженных формирований РФ на Донбассе составили 107 человек, из которых 41 были ликвидированы.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 - составляют санитарные потери врага".

Детали: В пресс-центре ООС напомнили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики вели обстрелы из запрещенного "Минском" оружия – ООС 1 декабря 2019, 07:20
В субботу в зоне ООС относительно спокойно 30 ноября 2019, 19:27
На Донбассе за неделю погибли 10 боевиков – разведка 29 ноября 2019, 13:28
Все новости
Главные новости
Задержаны подозреваемые в подрыве отделения Ощадбанка
В Госдуме РФ пугают Украину "выходом из состава ряда областей"
Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП под Черновцами
Сборная Украины узнала соперников в финальной части ЧЕ-2020
Все новости
здоровье

Менструация: что это такое, как пережить месячные и ПМС, в каких случаях идти к врачу

мнение

Почему лучше зевнуть, чем сдерживать себя

еда

10 продуктов холодного времени года: что с ними делать, объясняет шеф-повар

Поиск по сайту
Архив
Весь архів