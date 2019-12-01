За месяц оккупанты потеряли более 100 человек - штаб ООС

По информации разведки, в ноябре потери вооруженных формирований РФ на Донбассе составили 107 человек, из которых 41 были ликвидированы.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 - составляют санитарные потери врага".

Детали: В пресс-центре ООС напомнили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.