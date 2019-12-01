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Новая Еврокомиссия фон дер Ляен начала работу

Воскресенье, 1 декабря 2019, 11:30

1 декабря официально начал работу состав новой Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы будем одной командой, которая работает в общих европейских интересах. Путь будет трудным, задача будет непростjq. Но вместе мы можем это сделать. Да здравствует Европа", - говорится в официальном сообщении в Twitter Еврокомиссии, посвященном началу работы нового состава исполнительного органа ЕС.

1 декабря также официального стартовал мандат нового главы Европейского Совета Шарля Мишеля, который заменил на посту Дональда Туска.

Первое заседание Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен состоится в среду, 4 декабря.

О новой руководительнице Еврокомиссии читайте в статье "Жесткий разговор с Россией и армия ЕС: чего ожидать от Урсулы фон дер Ляен".

Как известно, внешней политикой в ​​новом руководстве ЕС будет заниматься испанский политик и дипломат Жозеп Боррель. О его позиции читайте в статье "У Евросоюза нет большой дубинки": новый глава дипломатии ЕС о санкциях, России и Украине".

Европейский совет 28 ноября окончательно утвердил состав новой Еврокомиссии, которая стала преемницей комиссии Жана-Клода Юнкера.

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