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В СНБО уверяют, что указ о Кривоносе не имеет политической составляющей

Воскресенье, 1 декабря 2019, 12:03
Сергей Кривонос
Фото с Facebook Кривоноса

В Совете нацбезопасности и обороны отмечают, что выведение заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса из состава межведомственных комиссий и групп не имеет никакой политической составляющей.

Источник: сайт СНБО, Кривонос в Facebook

Дословно СНБО: "Сергей Кривонос остается заместителем секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей.

Также необходимо отметить, что Сергей Кривонос является прикомандированным к Аппарату СНБО Украины из Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение Министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами".

Детали: В субботу Кривонос заявил на своей странице в Facebook, что "секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу, таки протолкнул подписания указа".

Прямая речь Кривоноса: "Ясно одно, что нет желания определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш...

И вообще - превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами".

Что было раньше: 29 ноября президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

8 ноября Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в составе Совета. 

Украинская правда
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