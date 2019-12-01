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Подрыв отделения Ощадбанка: полиция рассказала о задержанных

Воскресенье, 1 декабря 2019, 13:19
Подрыв отделения Ощадбанка: полиция рассказала о задержанных
Фото полиции

По подозрению в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве задержаны 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин.

Источник: полиция Киева

Прямая речь начальника полиции Киева Андрея Крищенко: "Благодаря кропотливой работе, в которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного главка, а также спецназовцы мы установили фактические данные злоумышленников. И в результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков".

Детали: Во время санкционированных обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег.

Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Предыстория:

  • В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.
  • Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявлял, что злоумышленники похитили около 250 тысяч гривен.
  • В воскресенье утром полиция задержала подозреваемых.

Украинская правда
Темы: взрывбанкиполиция
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