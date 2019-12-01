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Песков и Лавров еще не знают, какой будет встреча Путина и Зеленского

Воскресенье, 1 декабря 2019, 14:43

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского станет известен ближе к дате саммита "нормандской четверки", 9 декабря.

Источник: Песков, Лавров и Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС

Прямая речь Пескова: "Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече".

Песков также отметил, что встреча может поспособствовать нахождению "развязок" в ключевых проблемных вопросах.

"Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", - добавил он.

В то же время, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что контакт Путина и Зеленского в Париже 9 декабря может позволить прояснить позицию Киева по минским договоренностям.

Прямая речь Лаврова: "Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей".

"Будет встреча в "нормандском формате": четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия".

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что формат и длительность встречи Путина и Зеленского будет зависеть от графика работы лидеров во время саммита "нормандской четверки".

Прямая речь Ушакова: "Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки". Даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа".

Предыстория:

  • Встреча лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже.
  • Зеленский на ней планирует среди прочего говорить о прекращении огня на Донбассе.
  • 27 ноября Ушаков заявил, что личная встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится.

Украинская правда
Темы: РосcияПутинЗеленский
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