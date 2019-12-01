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Премьер-лига: "Мариуполь" неожиданно отобрал очки у "Шахтера"

Воскресенье, 1 декабря 2019, 15:40

В матче 16 тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" сыграл на выезде вничью с "Мариуполем".

Поединок прошел в воскресенье, 1 декабря, в Мариуполе и завершился со счетом 1:1.

За почти 50 матчей между этими командами в чемпионате зафиксировано всего четыре ничьих и 45 побед "Шахтера", и ни одного выигрыша "Мариуполя". Также "Мариуполь" среди болельщиков называют "фарм-клубом" "горняков".

В отчетном матче "Шахтер" не был особенно настойчив в атаке и "Мариуполь" этим воспользовался. Счет во встрече был открыт на 15-й минуте с пенальти. В штрафной "Шахтера" сбили Евгения Коноплянку и с 11-ти метров точным был Тайсон - 1:1.

В первом тайме у "горняков" было еще пару моментов, чтобы увеличить счет, но "Мариуполь" спасал вратарь Евгений Гальчук. У хозяев поля был удар, после которого мяч попал в штангу ворот "Шахтера".

В начале второго тайма "Мариуполь" отыгрался. После прострела с фланга Сергей Болбат пробил в перекладину собственных ворот, а на добивание первым был Илья Путря - 1:1.

Был шанс у Даниила Сикана вырвать победу в этой игре, но он попал прямо в игрока "Мариуполя", который стоял в пустых воротах. Итак, сенсационная ничья от пары "Шахтер" - "Мариуполь".

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футболспорт
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