Близ Авдеевки перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами

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Воскресенье, 1 декабря 2019, 16:58

В результате аварии с участием рейсового автобуса неподалеку с.Новокалиново (Донецкая обл.) пять пассажиров обратились за медицинской помощью.

Источник: сайт полиции Донецкой области 

Детали: По данным правоохранителей, авария с участием автобуса с 50 пассажирами произошла вечером 30 ноября.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. 

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

 
 
фото - сайт полиции Донецкой области

Украинская правда
Темы: Донбасс ДТП полиция жертвы


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