Близ Авдеевки перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами
Воскресенье, 1 декабря 2019, 15:58
В результате аварии с участием рейсового автобуса неподалеку с.Новокалиново (Донецкая обл.) пять пассажиров обратились за медицинской помощью.
Источник: сайт полиции Донецкой области
Детали: По данным правоохранителей, авария с участием автобуса с 50 пассажирами произошла вечером 30 ноября.
Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.
По факту ДТП начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Украинская правда