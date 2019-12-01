49 украинцев застряли в аэропорту Берлина из-за очередей на паспортном контроле

49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта "Шьонефельд" (Берлин) по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair из-за больших очередей на паспортном контроле.

Источник: посольство Украины в Берлине, Укринформ со ссылкой на консульский отдел посольства Украины в ФРГ

Детали: По сообщению дипломатов, украинские пассажиры указанных рейсов смогут вылететь по маршруту 2 декабря.

Дословно: "Вопрос в пользу украинских граждан удалось оперативно решить благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта".

"Во избежание подобных случаев в будущем консулы советуют прибывать в аэропорт с большим запасом времени, поскольку меры безопасности при проверке ручной клади требуют тщательной проверки", говорится в сообщении.

Вместе с тем, по сообщению пассажиров, граждане Украины не попали на рейсы, несмотря на то, что приехали за 2 часа до вылета.

В аэропорту подтвердили факты вылета нескольких рейсов 1 декабря без части пассажиров, которые приобрели билеты, речь идет не только о гражданах Украины и не только о рейсах в Украину.

Руководство аэропорта утверждает, что пассажиры поздно пришли на посадку из-за опоздания на паспортном пограничном контроле.