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В Марьинке обесточены дома, боевики не дают гарантий "тишины" для ремонта

Воскресенье, 1 декабря 2019, 20:22

Боевики ОРДО не дают гарантий соблюдения режима "тишины" для восстановления электроснабжения в Марьинке, где в результате непогоды обесточены около 50 частных домов.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: По данным штаба, жилые дома обесточены на улицах Тельмана и Октябрьской.

По сообщению военных, украинские ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение, т.к. выведенные из строя линии электропередач расположены в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации.

Дословно: "Несмотря на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК, гарантий соблюдения режима прекращения огня российские оккупационные войска до сих пор так и не предоставили".

Украинская правда
Темы: ДонбассООСпогода
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