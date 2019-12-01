Премьер-лига. 16 тур завершился победой "Динамо" над "Олимпиком"

В заключительном матче 16 тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" со счетом 3: 1 одолело донецкий "Олимпик".

Поединок прошел в воскресенье, 1 декабря, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

В первом тайме было полное преимущество было у киевлян, хотя сумели отличиться забитыми мячами обе команды.

На 37-й минуте вратарь дончан Георгий Пеньков ошибся на выходе и Артем Беседин ударом головой поразил уже пустые ворота - 1:0.

Номинальные хозяева мгновенно отыгрались. После ошибки Артема Шабанова Шахаб Зехеди ударом в угол ворот переиграл Дениса Бойко - 1:1.

К 37-й минуте у киевлян была еще пара моментов, чтобы пробить ворота "Олимпика", но выручал Пеньков. В начале второго тайма трижды опасность у ворот "Динамо" создавал Зехеди, но динамовцам везло.

На 73-й минуте за фол на Александре Караваеве был удален Андрей Кравчук. Играя в меньшинстве "Олимпик" посыпался. На 79-й минуте после паса от Караваева Беседин ударом с нескольких метров оформил дубль - 2:1.

На 87-й минуте "Динамо" забивает комфортный для себя третий гол. После прострела от Владимира Шепелева замыкает прострел Де Пена - 3:1.

Другие матчи 16 тура завершились со следующими результатами: "Львов" - "Днепр-1" - 0:2, "Заря" - "Карпаты" - 2:0, "Ворскла" - "Колос" - 1:0, "Десна" - "Александрия" - 2:0, "Шахтер" - "Мариуполь" - 1:1.