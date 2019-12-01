Премьер-лига. 16 тур завершился победой "Динамо" над "Олимпиком"

78 просмотров
Воскресенье, 1 декабря 2019, 21:47

В заключительном матче 16 тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" со счетом 3: 1 одолело донецкий "Олимпик".

Поединок прошел в воскресенье, 1 декабря, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

В первом тайме было полное преимущество было у киевлян, хотя сумели отличиться забитыми мячами обе команды.

На 37-й минуте вратарь дончан Георгий Пеньков ошибся на выходе и Артем Беседин ударом головой поразил уже пустые ворота - 1:0.

Номинальные хозяева мгновенно отыгрались. После ошибки Артема Шабанова Шахаб Зехеди ударом в угол ворот переиграл Дениса Бойко - 1:1.

К 37-й минуте у киевлян была еще пара моментов, чтобы пробить ворота "Олимпика", но выручал Пеньков. В начале второго тайма трижды опасность у ворот "Динамо" создавал Зехеди, но динамовцам везло.

На 73-й минуте за фол на Александре Караваеве был удален Андрей Кравчук. Играя в меньшинстве "Олимпик" посыпался. На 79-й минуте после паса от Караваева Беседин ударом с нескольких метров оформил дубль - 2:1.

На 87-й минуте "Динамо" забивает комфортный для себя третий гол. После прострела от Владимира Шепелева замыкает прострел Де Пена - 3:1.

Другие матчи 16 тура завершились со следующими результатами: "Львов" - "Днепр-1" - 0:2, "Заря" - "Карпаты" - 2:0, "Ворскла" - "Колос" - 1:0, "Десна" - "Александрия" - 2:0, "Шахтер" - "Мариуполь" - 1:1.

 

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол спорт


powered by lun.ua
Материалы по теме
Премьер-лига: "Мариуполь" неожиданно отобрал очки у "Шахтера" 1 декабря 2019, 16:40
Сборная Украины узнала соперников в финальной части ЧЕ-2020 30 ноября 2019, 19:52
"Динамо" установило личный антирекорд в Лиге Европы 29 ноября 2019, 13:21
Все новости
Главные новости
Диверсанты пытались прорваться в тыл ОС, погибли двое украинских военных  
Стрельба в центре Киева: Стало известно, в кого целился убийца
В центре Киева обстреляли авто, погиб ребенок
С 1 декабря в части Киева начинается "пробная перепись населения"
Все новости
мандри

5 стран мира, которые посещают менее всего

психология

Нет, ваш ребенок не может быть вашим лучшим другом

мода

Гуру моды призвала ценить одежду и оставлять в наследство детям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів