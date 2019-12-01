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Убийство в центре Киева: Авто принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма - СМИ

Воскресенье, 1 декабря 2019, 22:35

Автомобиль Range Rover, в результате обстрела которого в центре Киева погиб 3-летний ребенок, принадлежит фирме "ДонУкрПроектНИИ", которая фигурирует в уголовном производстве правоохранителей относительно финансирования терроризма на Донбассе.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на реестр судебных решений 

Детали: По данным журналистов, у указанной фирмы Соболев арендует машину Range Rover 2013 выпуска, о чем депутат сам указывает в своей декларации.

Ранее "ДонУкрПроектНИИ" была зарегистрирована в Донецке, ее основателем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев.

По данным следствия, "ДонУкрПроектНИИ" и ряд других фирм, к которым в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, получивших от ведения незаконного бизнеса в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Дословно: "Из текста судебного решения следует, что с февраля 2006 г. до января 2017 г. эти компании осуществили между собой финансовые операции на сумму почти 678 млн грн. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компанию под названием "Обжора". Вячеслав Соболев владел ею до 2007 года".

Сеть супермаркетов "Обжора" работала на территории Донецкой области до 2014 года. По данным следствия, после захвата боевиками "ДНР" части Донецкой области компания продолжила работать.

Напомним, 

  • Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.
  • Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.
  • За рулем авто находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший - его сын Александр 2016 года рождения.

Темы: Киевубийство
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