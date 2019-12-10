В США вследствие перестрелки погиб полицейский и гражданские

593 просмотра
Вторник, 10 декабря 2019, 23:55

Один полицейский и более чем несколько гражданских погибли и несколько получили ранения в ходе перестрелки в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Городские власти не считают происшествие террористической атакой.

Источник: AP, CNN

Детали: В правоохранительных органах отмечают, что убитый полицейский стал жертвой засады. Он получил ранение в голову и скончался в клинике.

В окружной прокуратуре сообщили, что получили ранения еще три полицейских: один ранен в плечо, двое получили травмы от шрапнели.

Стрельба длилась около часа. Полиция заблокировала территорию, отряды спецназа, полиция штата и федеральные агенты также отреагировали на происшествие. 

В округе, помимо школы, есть несколько магазинов, кошерный супермаркет и парикмахерская.

Украинская правда
Темы: США полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Импичмент в США: помощник Зеленского опровергает слова ключевого свидетеля 10 декабря 2019, 21:41
США призвали РФ уважать свои обязательства по результатам "нормандского саммита" 10 декабря 2019, 17:54
Импичмент Трампа: в США представили проект обвинения по двум статьям 10 декабря 2019, 17:10
Все новости
Главные новости
Импичмент в США: помощник Зеленского опровергает слова ключевого свидетеля
Новости 10 декабря: реакции на "нормандский саммит", нервы Суркова
В Раде появился проект о продлении особого статуса Донбасса
Пристайко коротко подытожил достижения "нормандской встречи"
Все новости
исследование

Ученые расшифровали "обезьяний язык"

Кино

Что посмотреть в декабре: "Утреннее шоу", "Мандалорец", "Близнец" и еще 4 сериалы

подкаст

Вейпы, айкос, кальяны – есть ли безопасная альтернатива курению?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів