В США вследствие перестрелки погиб полицейский и гражданские
593 просмотра
Вторник, 10 декабря 2019, 23:55
Один полицейский и более чем несколько гражданских погибли и несколько получили ранения в ходе перестрелки в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Городские власти не считают происшествие террористической атакой.
Детали: В правоохранительных органах отмечают, что убитый полицейский стал жертвой засады. Он получил ранение в голову и скончался в клинике.
В окружной прокуратуре сообщили, что получили ранения еще три полицейских: один ранен в плечо, двое получили травмы от шрапнели.
Стрельба длилась около часа. Полиция заблокировала территорию, отряды спецназа, полиция штата и федеральные агенты также отреагировали на происшествие.
В округе, помимо школы, есть несколько магазинов, кошерный супермаркет и парикмахерская.
Украинская правда
powered by lun.ua