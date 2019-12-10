Один полицейский и более чем несколько гражданских погибли и несколько получили ранения в ходе перестрелки в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Городские власти не считают происшествие террористической атакой.

Источник: AP, CNN

Детали: В правоохранительных органах отмечают, что убитый полицейский стал жертвой засады. Он получил ранение в голову и скончался в клинике.

В окружной прокуратуре сообщили, что получили ранения еще три полицейских: один ранен в плечо, двое получили травмы от шрапнели.

Стрельба длилась около часа. Полиция заблокировала территорию, отряды спецназа, полиция штата и федеральные агенты также отреагировали на происшествие.

В округе, помимо школы, есть несколько магазинов, кошерный супермаркет и парикмахерская.