В Польше задержали украинца за подготовку теракта

По требованию прокуратуры Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины, который намеревался взорвать автомобиль.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на RMF24.pl.

Детали: Украинец планировал с помощью взрывчатки подорвать машину возле торгового центра в городе Пулавы, на юго-востоке Польши.

По словам прокурора, задержанный последнее времене радикализировался. Около двух месяцев назад он перешел в ислам и получил имя Мухаммед.

Для проведения теракта украинец встречался со многими лицами, которые должны были ему помочь. Он собирал различные химические вещества и исследовал материалы о самодельных взрывных устройствах.

В его планах было купить авто, чтобы использовать для теракта.

Украинец проживал в Пулавах и часто бывал в столице Польши. В Варшаве он был в окружении иностранцев, которые, как сообщают польские правоохранители, тоже представляют радикальный ислам. Задержанный также общался с иностранцами, в том числе из Таджикистана, и гражданами России чеченской национальности.

Его задержали еще 4 декабря, а 6 временно арестовали. Украинцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним: