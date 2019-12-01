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Гончарук рассказал, что Кабмин сделал за неделю

Воскресенье, 1 декабря 2019, 23:31

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чего удалось достичь правительства в своей деятельности за последнюю неделю.

Источник: Facebook премьер-министра

Прямая речь: "Приняли программу медицинских гарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года. Государство будет финансировать расходы за предоставление всех видов помощи: экстренной, вторичной (профильный врач), третичной (онкология, СПИД, осложнения после операций), паллиативной (неизлечимые болезни) , а также медицинской реабилитации. Чтобы это работало, медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья ".

  • "Ввели программу" Гарантированная цена на газ ", что защитит людей от ее колебаний. По расчетам, цена на газ будет на 7% ниже прошлогодней ".
  • "Направили Фонда социального страхования дополнительные 1400000000 гривен на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, по беременности и родам, а также на выплаты на погребение".
  • "Вводит госпитальные округа для того, чтобы пациенты имели доступ к качественному и способной сети медицинских учреждений".
  • "Увеличили на следующий год финансирование правительственной программы" Доступные лекарства "! Более того, заработал новый онлайн-инструмент! Все аптеки, вовлеченными в программу и находятся в радиусе 7 км от медицинского учреждения ".
  • "Перераспределили средства на ликвидацию задолженности зарплаты врачам и учителям за неэффективное распределение на местах".
  • "Добавили средства правительственной программы" Лечение за рубежом "на этот год".
  • "Приняли четыре государственные стратегии в области общественного здоровья, направленные на профилактику, чтобы люди меньше болели".
  • "Правительство приняло проект закона, в случае принятия которого трудовые книжки будут переведены в электронный формат".

Детали: О рабочих планов на следующие недели Гончарук рассказал, что правительство продолжит работу по модернизации школ. "Масштабный ремонт столовых, оборудование для спецшкол и учебно-реабилитационных центров, надлежащие санитарно-гигиенические условия. Приобретем новые школьные автобусы для учеников в селах". Премьер-министр отметил, что на модернизацию школ до конца года планируется потратить 1,1 млрд. гривен.

Правительство также выделило почти 801,6 млн. гривен на оборудование и технологии для школьников - в частности, STEM-лаборатории, в которых ученики будут изучать естественные науки.

Ветераны АТО / ООС и ВПО получат возможность оформить кредит на покупку жилья под 3% годовых до 20 лет.

Гончарук также рассказал, что в правительстве начали разрабатывать стратегию перехода страны на возобновляемую энергетику к 2050 году.

Прямая речь: "Активно идет процесс приватизации. По 108,5 млн. грн.на аукционах продано 3 государственные объекты. Ведется работа и по тем 415 объектов из 500, которые Правительство недавно передал в Фонд".

"Объявлен международный тендер на осуществление аэрофотосъемки всей территории Украины, которую должны оцифровать полностью уже в следующем году! Кадастры и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории".

"За 3 месяца на публичной кадастровой карте появилось 6 новых информационных слоев! В общем уже имеем сведения о 20,9 млн. земельных участков - общей площадью 438 млн.га".

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Темы: Гончарукпремьер
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