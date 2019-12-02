В лесу за Киевом нашли пропавшего без вести военного капеллана

В Бородянском районе Киевской области нашли военного капеллана Сергея Струка, который пропал без вести в ночь на 30 ноября.

Источник: начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

Прямая речь: "Как объяснил полицейским:" ходил и молился в лесу ".... Спасибо всем полицейским и обществу за помощь в поисках".

Напомним: