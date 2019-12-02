В лесу за Киевом нашли пропавшего без вести военного капеллана

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Понедельник, 2 декабря 2019, 01:09

В Бородянском районе Киевской области нашли военного капеллана Сергея Струка, который пропал без вести в ночь на 30 ноября.

Источник: начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

Прямая речь: "Как объяснил полицейским:" ходил и молился в лесу ".... Спасибо всем полицейским и обществу за помощь в поисках".

Напомним:

  • В ночь на 30 ноября пропал без вести военный капеллан Сергей Струк.
  • Для поиска пропавшего священника по тревоге был поднят личный состав полиции Киевщины.

Темы: церковь полиция


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