Первого декабря 113 членов ИДИЛ сдались правительству Афганистана

113 членов экстремистской группировки "Исламское государство" сдались правительству Афганистана.

Источник: Радио Свобода

Детали: Согласно заявлению 201-го корпуса Национальной армии Афганистана, среди сдавшихся - 49 боевиков, 21 женщина и 43 ребенка. Группа боевиков сдала представителям безопасности служб 35 единиц оружия.

По данным властей Афганистана, с момента начала борьбы с "Исламской государством" более тысячи ее представителей добровольно сдались.