Первого декабря 113 членов ИДИЛ сдались правительству Афганистана

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Понедельник, 2 декабря 2019, 01:33

113 членов экстремистской группировки "Исламское государство" сдались правительству Афганистана.

Источник: Радио Свобода

Детали: Согласно заявлению 201-го корпуса Национальной армии Афганистана, среди сдавшихся - 49 боевиков, 21 женщина и 43 ребенка. Группа боевиков сдала представителям безопасности служб 35 единиц оружия.

По данным властей Афганистана, с момента начала борьбы с "Исламской государством" более тысячи ее представителей добровольно сдались.

 

Темы: Афганистан терроризм


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