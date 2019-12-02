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Первого декабря 113 членов ИДИЛ сдались правительству Афганистана

Понедельник, 2 декабря 2019, 00:33

113 членов экстремистской группировки "Исламское государство" сдались правительству Афганистана.

Источник: Радио Свобода

Детали: Согласно заявлению 201-го корпуса Национальной армии Афганистана, среди сдавшихся - 49 боевиков, 21 женщина и 43 ребенка. Группа боевиков сдала представителям безопасности служб 35 единиц оружия.

По данным властей Афганистана, с момента начала борьбы с "Исламской государством" более тысячи ее представителей добровольно сдались.

 

Темы: Афганистантерроризм
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