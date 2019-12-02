Президент Трамп, пожалуйста, высвободите Гонконг: полиция вновь разгоняет демонстрации

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, вышедших на акцию протеста.

Источник: АР, передает Голос Америки

Детали: Столкновения с полицией в воскресенье начались после того, как сотни участников акции направились в консульство США, чтобы выразить благодарность США за принятый закон о поддержке прав человека и демократии в Гонконге. Некоторые протестующие несли американские флаги.

Группы протестующих несли баннеры с обращениями к президенту США Дональда Трампа. "Президент Трамп, пожалуйста, высвободите Гонконг".

aljazeera

Напомним: