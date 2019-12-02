Президент Трамп, пожалуйста, высвободите Гонконг: полиция вновь разгоняет демонстрации

93 просмотра
Понедельник, 2 декабря 2019, 02:13

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, вышедших на акцию протеста.

Источник: АР, передает Голос Америки

Детали:  Столкновения с полицией в воскресенье начались после того, как сотни участников акции направились в консульство США, чтобы выразить благодарность США за принятый закон о поддержке прав человека и демократии в Гонконге. Некоторые протестующие несли американские флаги.

Группы протестующих несли баннеры с обращениями к президенту США Дональда Трампа. "Президент Трамп, пожалуйста, высвободите Гонконг".

 
aljazeera

Напомним:

  • Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон о поддержке прав человека и демократии в Гонконге.

Темы: митинги Китай США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ 1 декабря 2019, 16:22
Иран задержал группу шпионов ЦРУ 28 ноября 2019, 02:32
Протесты под НБУ: Нацбанк собрал доказательства, что митинги проплачены 27 ноября 2019, 14:54
Все новости
Главные новости
В Украине отреагировали на угрозы РФ о "выходе из состава ряда областей"
Диверсанты пытались прорваться в тыл ОС, погибли двое украинских военных  
Стрельба в центре Киева: Стало известно, в кого целился убийца
В центре Киева обстреляли авто, погиб ребенок
Все новости
советы

5 способов предупредить морщины во время сна

мнение

8 причин, почему стоит гулять утром

Тема дня

Хотите делать взвешенные покупки? Не покупайте на смартфон

Поиск по сайту
Архив
Весь архів