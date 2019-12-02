Президент Трамп, пожалуйста, высвободите Гонконг: полиция вновь разгоняет демонстрации
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Понедельник, 2 декабря 2019, 02:13
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, вышедших на акцию протеста.
Источник: АР, передает Голос Америки
Детали: Столкновения с полицией в воскресенье начались после того, как сотни участников акции направились в консульство США, чтобы выразить благодарность США за принятый закон о поддержке прав человека и демократии в Гонконге. Некоторые протестующие несли американские флаги.
Группы протестующих несли баннеры с обращениями к президенту США Дональда Трампа. "Президент Трамп, пожалуйста, высвободите Гонконг".
Напомним:
- Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон о поддержке прав человека и демократии в Гонконге.
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