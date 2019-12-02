Кандидат от Демократической партии США прекратил подготовку к выборам
Понедельник, 2 декабря 2019, 02:24
Бывший конгрессмен от Демократической партии Джо Сестак заявил, что принял решение прекратить участие в выборах президента США 2020 года.
Источник: Twitter кандидата
Сестак поблагодарил демократам за возможность стать кандидатом, но решил прекратить борьбу.
Thank you for this opportunity! pic.twitter.com/mW5Qdi3bhT— Joe Sestak (@JoeSestak) December 1, 2019
Напомним:
- По данным исследований бывший вице-президент Джо Байден является самым популярным кандидатом в президенты США от демократов. Его настигает мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич.