Кандидат от Демократической партии США прекратил подготовку к выборам

Бывший конгрессмен от Демократической партии Джо Сестак заявил, что принял решение прекратить участие в выборах президента США 2020 года.

Источник: Twitter кандидата

Сестак поблагодарил демократам за возможность стать кандидатом, но решил прекратить борьбу.

Thank you for this opportunity! pic.twitter.com/mW5Qdi3bhT