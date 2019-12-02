Кандидат от Демократической партии США прекратил подготовку к выборам

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Понедельник, 2 декабря 2019, 03:24

Бывший конгрессмен от Демократической партии Джо Сестак заявил, что принял решение прекратить участие в выборах президента США 2020 года.

Источник: Twitter кандидата

Сестак поблагодарил демократам за возможность стать кандидатом, но решил прекратить борьбу.

Напомним:

  • По данным исследований бывший вице-президент Джо Байден является самым популярным кандидатом в президенты США от демократов. Его настигает мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич.

Темы: США Трамп виборы


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