В Лондоне истребителей королевских ВВС были подняты по тревоге

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Понедельник, 2 декабря 2019, 04:36

В воскресенье над Лондоном неизвестный самолет потерял контакт с землей, на его перехват вылетели истребители королевских ВВС.

Источник: Sky News

Дословно: "Громкий хлопок, который был слышен по всему северному Лондону и в прилегающих районах, был звуком истребителей королевских ВВС, которые были подняты в воздух после того, как неизвестный самолет потерял контакт с землей в воздушном пространстве Великобритании".

Детали: В лондонской полиции заявили, что громкий хлопок был звуковым ударом самолетов Королевских военно-воздушных сил. Причин для волнения нет.

Темы: Великобритания армия


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