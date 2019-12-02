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В Лондоне истребители королевских ВВС поднимали по тревоге

Понедельник, 2 декабря 2019, 03:36

В воскресенье над Лондоном неизвестный самолет потерял контакт с землей, на его перехват вылетели истребители королевских ВВС.

Источник: Sky News

Дословно: "Громкий хлопок, который был слышен по всему северному Лондону и в прилегающих районах, был звуком истребителей королевских ВВС, которые были подняты в воздух после того, как неизвестный самолет потерял контакт с землей в воздушном пространстве Великобритании".

Детали: В лондонской полиции заявили, что громкий хлопок был звуковым ударом самолетов Королевских военно-воздушных сил. Причин для волнения нет.

Темы: Великобританияармия
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