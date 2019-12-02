Главные новости воскресенья и ночи: убийство ребенка в центре Киева, гибель двух украинских военных

1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля убит ребенок, в зоне проведения ООС погибли двое украинских военных - новости, которые были актуальны 1 декабря.

О нападении

Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.

За рулем авто был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

О войне

В зоне проведения операции Объединенных сил во время попытки диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС погибли двое украинских военных.

С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был задействован очередной резерв.

"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. В результате взрыва воины получили ранения, несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва".

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