В Киеве утром горел детсад: погиб мужчина
Понедельник, 2 декабря 2019, 09:24
Утром в понедельник в Киеве горел детский сад, погиб мужчина, пытавшийся потушить пожар.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: 2 декабря в 6:57 в оперативно-координационный центр столичных спасателей поступило сообщение о пожаре на пр.-т. Гагарина, 9-А в Днепровском районе столицы.
Пожар возник на первом этаже детского учебного заведения.
Спасатели обнаружили тело мужчины 1945 г.р., вероятно охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар.
В 7:20 пожар площадью 5 кв. м был локализован, а в 07:35 - ликвидирован.
Причину пожара и обстоятельства смерти человека будут устанавливать правоохранители.
Украинская правда