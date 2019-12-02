В Киеве утром горел детсад: погиб мужчина

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Понедельник, 2 декабря 2019, 10:24

Утром в понедельник в Киеве горел детский сад, погиб мужчина, пытавшийся потушить пожар.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 2 декабря в 6:57 в оперативно-координационный центр столичных спасателей поступило сообщение о пожаре на пр.-т. Гагарина, 9-А в Днепровском районе столицы.

Пожар возник на первом этаже детского учебного заведения.

Спасатели обнаружили тело мужчины 1945 г.р., вероятно охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар.

В 7:20 пожар площадью 5 кв. м был локализован, а в 07:35 - ликвидирован.

Причину пожара и обстоятельства смерти человека будут устанавливать правоохранители.

Украинская правда
Темы: Киев чрезвычайное происшествие


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