В Киеве утром горел детсад: погиб мужчина

Утром в понедельник в Киеве горел детский сад, погиб мужчина, пытавшийся потушить пожар.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 2 декабря в 6:57 в оперативно-координационный центр столичных спасателей поступило сообщение о пожаре на пр.-т. Гагарина, 9-А в Днепровском районе столицы.

Пожар возник на первом этаже детского учебного заведения.

Спасатели обнаружили тело мужчины 1945 г.р., вероятно охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар.

В 7:20 пожар площадью 5 кв. м был локализован, а в 07:35 - ликвидирован.

Причину пожара и обстоятельства смерти человека будут устанавливать правоохранители.