Патрульные в первый день зимы забрали права у водителя снегоуборщика: был пьян
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Понедельник, 2 декабря 2019, 12:01
Патрульные полицейские остановили водителя снегоуборщика за нарушение правил дорожного движения, он оказался пьяным.
Источник: Патрульная полиция Житомирской области
Дословно: 1 декабря, около 22 часов, на 190 километре автомобильной дороги "Житомир – Могилев-Подольский" за нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские остановили снегоуборочный автомобиль КрАЗ.
Во время общения с водителем, патрульные обнаружили у последнего признаки алкогольного опьянения".
Детали: Водитель проходить освидетельствование на состояние опьянения в присутствии свидетелей отказался.
Поэтому патрульные оформили на него протокол по статье 130 КУоАП и изъяли водительское удостоверение.
Предыстория:
- Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждения об ухудшении погодных условий и снегопаде в Украине, полиция призывает водителей быть осторожными на дорогах.
Украинская правда
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