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Патрульные в первый день зимы забрали права у водителя снегоуборщика: был пьян

Понедельник, 2 декабря 2019, 11:01

Патрульные полицейские остановили водителя снегоуборщика за нарушение правил дорожного движения, он оказался пьяным.

Источник: Патрульная полиция Житомирской области

Дословно: 1 декабря, около 22 часов, на 190 километре автомобильной дороги "Житомир – Могилев-Подольский" за нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские остановили снегоуборочный автомобиль КрАЗ.

Во время общения с водителем, патрульные обнаружили у последнего признаки алкогольного опьянения". 

 

Детали: Водитель проходить освидетельствование на состояние опьянения в присутствии свидетелей отказался.

Поэтому патрульные оформили на него протокол по статье 130 КУоАП и изъяли водительское удостоверение.

Предыстория: 

  • Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждения об ухудшении погодных условий и снегопаде в Украине, полиция призывает водителей быть осторожными на дорогах.

Украинская правда
Темы: полицияЖитомир
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