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Во вторник зима разомнется снегом, на дорогах чёрт-те что – синоптик

Понедельник, 2 декабря 2019, 11:24

В течение понедельника и вторника практически во всех областях Украины будет идти снег, но уже со среды осадки прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах - чёрт-те что, то есть гололед и труднопроходимые тротуары. Поэтому пешеходам стоит позаботиться о соответствующей обуви, а водителям – о словаре ненормативной лексики".

Детали: По данным синоптика, самой сложной предполагается ситуация ближайшей ночью, осадки могут быть сильными.

Восточная часть Украины ночью еще побудет вне этих процессов, однако под утро и днем ​​восточные области также окажутся в зимней погоде: мокрый снег, снег и гололедица.

Днем во вторник в центральной части Украины осадки прекратятся.

На Западе и Севере в дневные часы ожидаются сильный снег и мокрый снег.

На юге Украины дождь и местами мокрый снег выпадать преимущественно ближайшей ночью и утром. Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако в Запорожье непогода задержится.

Ветер северо-западный порывистый, до сильного.

Ночью в Украине 0-5 градусов мороза, днем ​​во вторник от 2 мороза до 2 тепла, на юге до +4 +6 градусов.

В Киеве вечером в понедельник и ближайшей ночью ожидается снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, на дорогах гололедица.

3 декабря днем ​​в столице будет небольшой снег. Температура воздуха ночью -2-4 градуса, днем ​​3 декабря около нуля.

По словам Диденко, уже со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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