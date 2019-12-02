Во вторник зима разомнется снегом, на дорогах чёрт-те что – синоптик
В течение понедельника и вторника практически во всех областях Украины будет идти снег, но уже со среды осадки прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах - чёрт-те что, то есть гололед и труднопроходимые тротуары. Поэтому пешеходам стоит позаботиться о соответствующей обуви, а водителям – о словаре ненормативной лексики".
Детали: По данным синоптика, самой сложной предполагается ситуация ближайшей ночью, осадки могут быть сильными.
Восточная часть Украины ночью еще побудет вне этих процессов, однако под утро и днем восточные области также окажутся в зимней погоде: мокрый снег, снег и гололедица.
Днем во вторник в центральной части Украины осадки прекратятся.
На Западе и Севере в дневные часы ожидаются сильный снег и мокрый снег.
На юге Украины дождь и местами мокрый снег выпадать преимущественно ближайшей ночью и утром. Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако в Запорожье непогода задержится.
Ветер северо-западный порывистый, до сильного.
Ночью в Украине 0-5 градусов мороза, днем во вторник от 2 мороза до 2 тепла, на юге до +4 +6 градусов.
В Киеве вечером в понедельник и ближайшей ночью ожидается снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, на дорогах гололедица.
3 декабря днем в столице будет небольшой снег. Температура воздуха ночью -2-4 градуса, днем 3 декабря около нуля.
По словам Диденко, уже со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление.